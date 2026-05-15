Nel pomeriggio del 15 maggio 2026, intorno alle 15, un negozio nel centro di Empoli è stato teatro di una rapina. Secondo quanto si è appreso, i responsabili sono entrati con alcuni complici e hanno minacciato il titolare con una pistola, ferendolo con un calcio durante il tentativo di scippo. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o sull’identità delle persone coinvolte.

Un uomo è entrato nel negozio e ha portato il registratore di cassa per poi far perdere le tracce di sé. Da quanto appreso il rapinatore era armato di pistola e avrebbe ferito al titolare alla mano colpendola con il calcio della pistola. La donna è stata soccorsa dal 118, ma non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Empoli che hanno raccolto le testimonianze e sono alla ricerca del rapinatore. Nella via sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza le cui immagini sono al vaglio degli inquirenti. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Indagano i carabinieri, al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza: Empoli: rapina in negozio del centro, titolare ferita con calcio di pistola

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