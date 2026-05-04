Nelle ultime ore si sono registrati due incidenti sul lavoro in diverse regioni italiane. Il primo si è verificato nello stabilimento di un’azienda nella zona industriale dell’Aquila est, dove un operaio di 47 anni è stato schiacciato da un carrello e ha perso la vita. Il secondo incidente, invece, ha coinvolto una donna in Irpinia, che si trova ora in condizioni gravi.

Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati, a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Il primo è avvenuto nello stabilimento Hca di Bazzano, nell’area industriale dell’ Aquila est, dove un operaio di 47 anni ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore mentre si trovava all’interno della fabbrica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Il secondo episodio si è verificato a Grottolella, in provincia di Avellino, dove una operaia di 56 anni di Irpiniambiente è rimasta gravemente ferita durante le operazioni di lavoro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due incidenti sul lavoro: morto operaio schiacciato da un carrello all’Aquila, grave una donna in Irpinia

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