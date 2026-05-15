Incidente sull' Appia | investe un ciclista e fugge senza prestare soccorso

Un incidente si è verificato ieri mattina lungo la via Appia, quando un'auto ha investito un ciclista e poi è fuggita senza fermarsi. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente e accertare le circostanze dell'incidente. L'uomo coinvolto, residente a Fondi, è stato accusato di omissione di soccorso e fuga dopo aver abbandonato il luogo dello scontro. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato del ciclista.

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