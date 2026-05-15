Incidente sull' Appia | investe un ciclista e fugge senza prestare soccorso

Da latinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato ieri mattina lungo la via Appia, quando un'auto ha investito un ciclista e poi è fuggita senza fermarsi. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente e accertare le circostanze dell'incidente. L'uomo coinvolto, residente a Fondi, è stato accusato di omissione di soccorso e fuga dopo aver abbandonato il luogo dello scontro. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sullo stato del ciclista.

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Omissione di soccorso e fuga dopo un incidente stradale. Sono le accuse nei confronti di un uomo di Fondi, coinvolto in un sinistro stradale che si è verificato ieri mattina, 14 maggio, lungo la via Appia. Gli agenti di polizia, intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112, hanno verificato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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