Incidente in Brianza investe e uccide ciclista | arrestato 58enne

Un incidente mortale è avvenuto in Brianza quando un'auto ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta e investendo un ciclista. L'auto coinvolta è stata successivamente fermata e il conducente, un uomo di 58 anni, è stato arrestato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma il ciclista ha perso la vita a causa delle ferite riportate. La dinamica dell'incidente è sotto esame da parte delle autorità.

L'auto sbanda e invade la corsia opposta dove, in quel momento, stava passando un ciclista. Poi l'investimento, con un bilancio tragico. E la vettura che, anziché fermarsi, prosegue la sua corsa per alcuni metri fino a un guardrail. È successo nella mattinata di domenica 3 maggio ad Agrate.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Incidente Agrate Brianza, investe e uccide ciclista: arrestato 58enneL'auto sbanda e invade la corsia opposta dove, in quel momento, stava passando un ciclista. Incidente a Corso Garibaldi, investe ed uccide due donne: positivo all'alcol test, arrestato 34enneProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Monticello Brianza piange: ciclista travolto e ucciso ad Agrate; Scontro fra due auto a Besana in Brianza: un morto e un ferito grave; Agrate Brianza, investe ciclista 82enne che muore in ospedale: arrestato 58enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga; Auto investe e uccide un pedone a Villongo nella Bergamasca: morta una donna. Invade la corsia, travolge e uccide un ciclista: arrestato per omicidio stradaleIn manette è finito un uomo di 58 anni, di San Donato Milanese: dopo l'investimento ha proseguito la marcia per alcune decine di metri. La vittima, Pietro Monti, aveva 82 anni ... milanotoday.it Besana in Brianza, scontro tra due auto: muore un 79enneBesana in Brianza —Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 maggio, in via Antonio Fogazzaro, a Besana in Brianza, dove uno scontro tra due auto è costato la vita a un uomo ... mbnews.it Tiziano Trifelli, chi era il centauro morto nell'incidente sul Grande raccordo anulare ift.tt/Aiy6NSR x.com Servono i vigili del fuoco per districare dall'auto gli occupanti rimasti all'interno https://canaledieci.it/2026/05/05/spaventoso-incidente-stradale-a-bracciano-due-persone-bloccate-nellauto-sul-posto-i-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook