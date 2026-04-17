Incastrato in un macchinario nel caseificio titolare perde la gamba Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore
Un incidente sul lavoro si è verificato in un caseificio a Nocera Inferiore, quando il titolare è rimasto incastrato in un macchinario. L'uomo ha subito un grave infortunio, perdendo una gamba. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le autorità locali.
Sulla vicenda indagano i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Fanpage.it
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