Incidente mentre lavora 29enne portato in ospedale a Perugia in elicottero

Un uomo di 29 anni è stato trasportato in ospedale a Perugia in condizioni critiche dopo un incidente sul lavoro. È stato colpito e schiacciato da una rotoballa mentre svolgeva le sue mansioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno deciso di usare un elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica e le cause dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui