Incidente mentre lavora 29enne portato in ospedale a Perugia in elicottero
Un uomo di 29 anni è stato trasportato in ospedale a Perugia in condizioni critiche dopo un incidente sul lavoro. È stato colpito e schiacciato da una rotoballa mentre svolgeva le sue mansioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno deciso di usare un elicottero per il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica e le cause dell’accaduto.
È ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia il 29enne rimasto schiacciato sotto una rotoballa. L'incidente, secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria, si è verificato a Gioiella, frazione di Castiglione del Lago, nel primo pomeriggio di giovedì 14 maggio. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
DENUNCIATO UN 39ENNE PER AVER SPACCATO UN BICCHIERE IN TESTA A UN UOMO IN UN BAR | 08/01/2026
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