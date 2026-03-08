Umbria soccorsi in azione in montagna | portato in elicottero in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, le squadre di soccorso sono intervenute in montagna in Umbria dopo che un climber è caduto mentre si trovava sulla via Freesby, al settore Balcone della Falesia di Ferentillo. L'incidente è stato segnalato poco prima delle 12 e l'uomo è stato trasportato in ospedale tramite elicottero. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore.

Soccorsi in azione in montagna. L'allarme è scattato intorno alle 12. Un climber è caduto mentre si stava arrampicando sulla via Freesby, al settore Balcone della Falesia di Ferentillo. Il climber è stato raggiunto e portato all'ospedale di Terni in elicottero.