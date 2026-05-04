Incidente mentre si allena in moto 33enne portato in ospedale in elicottero

Da perugiatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato sabato 2 maggio lungo il percorso del crossodromo di Cingoli, nelle Marche. Un uomo di 33 anni di Assisi è caduto mentre si allenava in moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale in elicottero. Attualmente, si trova ricoverato presso l’ospedale di Torrette.

È ricoverato all’ospedale di Torrette, nelle Marche il pilota assisano 33enne che nella mattinata di sabato 2 maggio è caduto lungo il percorso del crossodromo di Cingoli. A riportare la notizia i quotidiani marchigiani e umbri. L’incidente si è verificato sabato tra le 10.30 e le 11. Secondo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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