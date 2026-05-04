Incidente mentre si allena in moto 33enne portato in ospedale in elicottero

Un incidente si è verificato sabato 2 maggio lungo il percorso del crossodromo di Cingoli, nelle Marche. Un uomo di 33 anni di Assisi è caduto mentre si allenava in moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato in ospedale in elicottero. Attualmente, si trova ricoverato presso l’ospedale di Torrette.

È ricoverato all’ospedale di Torrette, nelle Marche il pilota assisano 33enne che nella mattinata di sabato 2 maggio è caduto lungo il percorso del crossodromo di Cingoli. A riportare la notizia i quotidiani marchigiani e umbri. L’incidente si è verificato sabato tra le 10.30 e le 11. Secondo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto in moto, 60enne intubato e portato in ospedale con l'elicottero Incidente sulla Colombo: scontro auto-moto. Un ferito grave portato in ospedale con l'eliambulanzaScontro fra un'auto e una moto su via Cristoforo Colombo, al chilometro 22, all'altezza di Casalpalocco in direzione centro. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Incidente mentre si allena in moto, 33enne portato in ospedale in elicottero; Lukaku si allena da solo in palestra e 'risponde' a Conte: Proteggi la tua pace; Belgio, il 21enne Milan Bral morto dopo un incidente in allenamento con un'auto: era il nipote di Sep Vanmarcke; Ana Vitelaru e il ricordo di Zanardi: Fondamentale per il mio percorso. Cupra Marittima, cade dalla bici da corsa: ciclista ferito sulla stataleUomo di 53 anni perde l’equilibrio mentre si allena in bici: intervento del 118 e trasferimento all’ospedale di San Benedetto per traumi ... lanuovariviera.it L'handbike di Alex Zanardi a terra sulla strada dell'incidente del 2020Le immagini amatoriali, girate con uno smartphone, dell'incidente di sei anni fa dove Zanardi fu di nuovo ferito gravemente a seguito di uno scontro con un camion mentre si allenava con l'handbike: da ... msn.com Tragico incidente nel pomeriggio di sabato 2 maggio lungo la statale 494, a pochi chilometri da Abbiategrasso: nello scontro tra una moto e una bicicletta ha perso la vita Paolo Comaschi, 66 anni, originario di Vigevano ed ex poliziotto, in pensione dal 2013. L - facebook.com facebook Incidente in moto in un bosco dell’Aretino, conducente soccorso da vigili del fuoco e Pegaso x.com