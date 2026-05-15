Incidente all' incrocio tra via Cilento e Corso Garibaldi | 3 feriti
Questa sera si è verificato un incidente all'incrocio tra via Cilento e Corso Garibaldi, coinvolgendo due automobili. Secondo le prime ricostruzioni, le vetture si sono scontrate in modo violento, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ancora verificando le cause dello scontro. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle motivazioni dell'incidente.
Ennesimo incidente, questa sera, in via Cilento, all'incrocio con Corso Garibaldi. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono violentemente scontrate. Tre, i feriti soccorsi.Sul posto, oltre la Polizia, anche gli operatori di Strade Sicure per il ripristino della carreggiata. Si indaga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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