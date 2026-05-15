Incidente all' incrocio tra via Cilento e Corso Garibaldi | 3 feriti

Questa sera si è verificato un incidente all'incrocio tra via Cilento e Corso Garibaldi, coinvolgendo due automobili. Secondo le prime ricostruzioni, le vetture si sono scontrate in modo violento, causando il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno ancora verificando le cause dello scontro. Non sono ancora disponibili dettagli sulle condizioni dei feriti o sulle motivazioni dell'incidente.

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