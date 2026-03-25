Incidente tra due auto nel Cilento | 5 feriti in ospedale

Questa mattina, nel Cilento, si è verificato un incidente tra due veicoli lungo l’ex Strada Regionale 562, tra Marina di Camerota e Lentiscosa. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque persone, trasportate in ospedale per le cure. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il violento impatto si è verificato lungo l’ex Strada Regionale 562, nel tratto che collega Marina di Camerota con Lentiscosa Paura, questa mattina, nel Cilento, dove due auto (Ford Kuga e Fiat Panda) si sono scontrate lungo l’ex Strada Regionale 562, nel tratto che collega Marina di Camerota con Lentiscosa. Nel violento impatto sono rimaste ferite cinque persone che viaggiavano a bordo delle due vetture. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che le hanno condotte presso gli ospedali di Sapri e Vallo della Lucania per accertamenti. Nessuno risulta in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso indagini della polizia municipale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra due auto nel Cilento: 5 feriti in ospedale Articoli correlati Incidente tra auto a Capaccio Paestum: due feriti in ospedalePaura, nella tarda serata di ieri, a Capaccio Paestum, dove due automobili (Bmw X6 e Fiat 500) si sono scontrate nella frazione di Spinazzo. Leggi anche: Incidente tra due auto a Battipaglia: tre feriti in ospedale Altri aggiornamenti su Incidente tra due auto nel Cilento 5... Temi più discussi: Incidente sul raccordo, scontro tra due auto: un uomo in gravi condizioni; Incidente tra due auto a Montesilvano: una finisce sul marciapiede e investe una donna; Incidente a Torino San Paolo: scontro tra due auto e danni anche a una vettura parcheggiata, un ferito in ospedale; Correggio, fugge dopo un incidente tra due auto. Incidente tra due auto sulla Statale, feriti gli occupanti e problemi alla viabilitàMelissano (Lecce) – Incidente tra due auto stamattina, lungo la Statale 274, con feriti e rallentamenti alla viabilità. corrieresalentino.it Scontro tra due auto a Foiano della ChianaIntervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Foiano della Chiana, in provincia ... gonews.it Dopo l'autopsia svolta martedì, è giunto il nulla osta alla sepoltura di Silvio Di Bedetto, 63 anni, di Grosotto, morto in un tragico incidente stradale esattamente una settimana fa a Tirano. Oggi, alle 15, i funerali, nella sua terra natale - facebook.com facebook #viabilità incidente sul Gra altezza del km 25,500 in carreggiata interna, chiuse le corsie di marcia e sorpasso. x.com