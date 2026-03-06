Tir sospetto in autostrada | a bordo carico di moto rubate

All’alba di sabato scorso, una pattuglia della Polizia Stradale di Sampierdarena ha notato un tir con movimenti instabili mentre percorreva un tratto di autostrada. L’autoarticolato trasportava numerose motociclette che, secondo le prime verifiche, risultavano essere state rubate. Il veicolo è stato fermato e sottoposto a controlli, e sono state avviate le procedure per approfondire l’identità del conducente e il carico a bordo.

All’alba di sabato scorso, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena ha individuato un autoarticolato che percorreva il tratto di competenza con movimenti incerti. L'anomala andatura del veicolo ha subito destato sospetto negli agenti, che hanno quindi proceduto al fermo del mezzo per effettuare un controllo. Già nelle prime fasi dell’ispezione, il conducente si è mostrato agitato, comportamento che ha spinto il personale ad approfondire gli accertamenti. Gli agenti hanno quindi dato inizio alla verifica del carico, scontrandosi però con alcune difficoltà operative a causa della presenza di ingombranti elettrodomestici che ostacolavano la visione completa dell’interno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

