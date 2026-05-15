Incidente a Monza | giovane centauro si scontra di nuovo con un' automobilista in fuga Gli era già successo due mesi fa

Un giovane centauro di 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente a Monza nella mattinata di venerdì 15 marzo. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si è scontrato con un’automobile che poi si è data alla fuga. Si tratta del secondo episodio simile che coinvolge lo stesso centauro in meno di due mesi, senza che siano stati ancora identificati i responsabili. La polizia sta indagando per ricostruire le dinamiche dell’incidente e rintracciare il veicolo coinvolto.

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Un altro incidente. Sempre con un automobilista che si è poi dato alla fuga. Sembra davvero incredibile il destino del 19enne centauro che nella mattinata di venerdì 15 marzo a Monza è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava a bordo della sua moto. Così come gli era già accaduto due. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borselloHa cercato di allontanarsi dopo l'incidente non prima di recuperare dalla vettura un borsello con all'interno droga. Gravissimo incidente, morto giovane centauroGravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 1° marzo, sulla strada provinciale 503 che porta al passo del Giogo, in località Ponzalla. Monza: travolge un motociclista e scappa poi dopo un’ora torna e ammette: Sono stato ioA marzo il pirata della strada era stato rintracciato e identificato dalla Polizia locale. msn.com Monza, centauri morti in un incidente contro un Suv: in arrivo l’esito della perizia sulla dinamica dello schiantoEra il luglio del 2024 quando persero la vita Fabio Castelli e Manuel Luca Montella. Sotto la lente degli esperti la velocità con cui viaggiavano l'auto e gli scooter e le precedenze da rispettare all ... ilgiorno.it