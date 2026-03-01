Gravissimo incidente morto giovane centauro

Un giovane centauro ha perso la vita in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 503, che conduce al passo del Giogo, in località Ponzalla. L'incidente si è verificato intorno alle ore 15 e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 1° marzo, sulla strada provinciale 503 che porta al passo del Giogo, in località Ponzalla. Per cause ancora da chiarire, sono venute a contatto un'auto e una moto: alla guida di quest'ultima c'era un 32enne fiorentino che, sbalzato dal mezzo.

Violento scontro tra auto e moto. Gravissimo un 22enne centauro. Il giovane ricoverato al San DonatoArezzo, 8 dicembre 2025 – Ennesimo drammatico incidente dopo mezzogiorno di ieri, quando il servizio di emergenza 118 dell’Asl è intervenuto in...

Incidente mortale a Cologna: la vittima è un giovane centauroDrammatico incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla statale 18, all'altezza di Cologna di Pellezzano.

Il video dell'incidente mortale al circo di Sant'Anastasia

