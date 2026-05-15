Incidente a Fisciano camion sbanda e finisce su un muretto | autista in ospedale

Oggi pomeriggio a Fisciano si è verificato un incidente stradale in zona Soccorso quando un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro un muretto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’autista in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato nelle vicinanze. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

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