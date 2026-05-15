Incidente a Fisciano camion sbanda e finisce su un muretto | autista in ospedale
Oggi pomeriggio a Fisciano si è verificato un incidente stradale in zona Soccorso quando un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro un muretto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’autista in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato nelle vicinanze. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.
Momenti di tensione, oggi pomeriggio, in Zona Soccorso di Fisciano, dove un camion ha improvvisamente perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento finendo su un muretto. L’autista, trovato in stato confusionale e in evidente alterazione psicofisica, è stato immediatamente preso in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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