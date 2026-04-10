Roma incidente sulla Colombo | 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale

Ieri sera sulla strada Cristoforo Colombo, tra via di Acilia e via Pindaro, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni a bordo di una minicar elettrica. La vettura ha perso il controllo e si è ribaltata, portando il giovane a finire in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

(Adnkronos) – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Il sinistro ha coinvolto una 17enne alla guida di una minicar elettrica che, secondo alcune testimonianze, avrebbe iniziato a sbandare prima di perdere il controllo e finire fuori strada. La ragazza a bordo del quadriciclo elettrico, prontamente soccorsa da un medico che ha assistito alla scena, è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Il veicolo sul quale viaggiava, invece, è andato completamente distrutto, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per aprire il mezzo ribaltato ed estrarre così la ragazza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Minicar si scontra contro un’auto a Roma: morto 17enne. L’incidente sulla ColomboEra alla guida di una minicar Ligier, che si è scontrata intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano.

Roma, incidente sulla Colombo, la "strada maledetta": scontro tra auto e minicar, morto 17enne Giacomo Bracaletti - VIDEOIl ragazzo era alla guida della minicar quando si è scontrato intorno alle 2 di notte con una Toyota Yaris guidata da un 53enne italiano, poi...

ROMA, INCIDENTE MORTALE SULLA COLOMBO. DECEDUTA 2O ENNE, TRAVOLTA DA UNA GARA FRA AUTO.

Temi più discussi: Traffico del rientro: via del Mare e via Cristoforo Colombo intasate; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Investito da un’auto in retromarcia, morto un 80enne alla Crocetta; Roma sud, dopo gli incidenti mortali si torna a discutere della doppia rotatoria su via Alfonsine.

Roma, incidente sulla Colombo: 17enne su minicar elettrica sbanda e finisce all’ospedale(Adnkronos) – Incidente ieri sera tra via di Acilia e via Pindaro sulla Cristoforo Colombo, in direzione di Ostia. Il sinistro ha coinvolto una 17enne alla guida di una minicar elettrica che, secondo ... ilnapolionline.com

Roma, incidente sulla Colombo tra due auto: morto il 17enne Giacomo Bracaletti su una microcar nello scontro con una Toyota YarisIncidente mortale ancora una volta su via Cristoforo Colombo, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia dopo via di Mezzocammino. Un ragazzo di 17 anni, Giacomo Bracaletti, residente all'Eur, al ... roma.corriere.it

#CW204 Rome Italia Merch Maglia esclusiva Cage Warriors Roma @Hyperfly Disponibile per l’acquisto la sera dell’incontro al PalaPellicone - facebook.com facebook

Caso Sangiuliano-Boccia: il Tribunale di Roma archivia l’inchiesta sui giornalisti di Report di @thomasmackinson x.com