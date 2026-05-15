A due anni dall’avvio delle indagini bis sulla banda Uno Bianca, i legali dei familiari delle vittime si rivolgono agli inquirenti chiedendo un aumento di impegno e risorse. Durante un incontro in Procura, gli avvocati hanno ribadito la necessità di approfondimenti più approfonditi e di strumenti più adeguati per fare luce sui fatti. La richiesta arriva nel contesto di un procedimento ancora aperto e senza una conclusione definitiva. La questione resta al centro delle attenzioni delle famiglie coinvolte.

Bologna, 15 maggio 2026 – Impegno e risorse. È quanto chiedono i legali dei famigliari delle vittime dell’ Uno Bianca agli inquirenti, a due anni dall’ apertura sulle indagini bis sulla banda. Ieri gli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser hanno incontrato negli uffici di via Garibaldi il procuratore capo Paolo Guido e i pm titolari del fascicolo, l’aggiunta Lucia Russo e il sostituto Andrea De Feis. “ Un incontro positivo. Abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla Procura rispetto alle nostre richieste”, riassume Gamberini. I legali si sono “lamentati della carenza di risorse, che rallenta il lavoro della polizia giudiziaria. Ci rendiamo conto della complessità di questa indagine, relativa a fatti di oltre 30 anni fa”, spiegano, puntualizzando però come sia necessario un impegno investigativo “adeguato all’importanza dell’inchiesta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inchiesta Uno Bianca, gli avvocati in Procura: “Più impegno e risorse”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Grazia a Nicole Minetti, gli avvocati depositano gli atti in procuraHanno trasmesso tutti gli atti alla procura generale di Milano per chiarire gli elementi su cui è stata concessa la grazia a Nicole Minetti, ex...

Inchiesta arbitri, sono cinque gli indagati noti ma gli iscritti sono di più. Clima di tensione in procuraSono cinque, al momento, gli indagati noti dell’inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto si è...

Alberto Savi, uno dei killer della Uno Bianca condannati all’ergastolo, è oggi in semilibertà a Padova e lavora in una cooperativa sociale. Nel frattempo la Procura approfondisce il suicidio di Pietro Gugliotta, collegato alla nuova inchiesta sulla banda. #UnoBia x.com

Uno Bianca, Pietro Gugliotta morto suicida: Si è portato via i suoi segreti | Le nuove indagini sulla bandaUno Bianca, morto suicida ex poliziotto Pietro Gugliotta: inquirenti volevano sentirlo nell'inchiesta su depistaggi, coperture e legami con apparati ... ilsussidiario.net

Uno Bianca, depistaggi e misteri, l’esposto e le nuove indagini su chi e perché manipolavaTroppi errori secondo l’esposto presentato dagli avvocati Alessandro Gamberini e Luca Moser per non ritenere che dietro non ci sia stata ... bologna.repubblica.it