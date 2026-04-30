Grazia a Nicole Minetti gli avvocati depositano gli atti in procura

Gli avvocati di Nicole Minetti hanno consegnato alla procura generale di Milano i documenti relativi alla grazia concessa all'ex consigliere regionale, condannata per il caso Ruby e per Rimborsopoli. Gli atti sono stati depositati per fare chiarezza sui motivi che hanno portato alla decisione di concedere la clemenza. La procedura si inserisce nel percorso legale avviato dopo la comunicazione della grazia.

Hanno trasmesso tutti gli atti alla procura generale di Milano per chiarire gli elementi su cui è stata concessa la grazia a Nicole Minetti, ex consigliera regionale condannata per il caso Ruby e per Rimborsopoli.I legali della difesa, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, hanno.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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