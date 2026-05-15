Inchiesta sanità in Sicilia accolta la richiesta di patteggiamento di Cuffaro

Nella procura di Palermo è stata approvata una richiesta di patteggiamento per un ex politico coinvolto in un'indagine sulla sanità in Sicilia. La giudice ha stabilito una pena di tre anni, da scontare con servizi sociali, per l’indagato, che è accusato di corruzione e traffico di influenze illecite. L’inchiesta riguarda presunti illeciti legati alla gestione della sanità nell’isola, con diverse persone coinvolte e contestazioni di natura penale. La decisione si inserisce in un quadro più ampio di indagini in corso.

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La gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento – 3 anni da scontare ai servizi sociali – per Salvatore Cuffaro, indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un’inchiesta sulla sanità siciliana. L’ex governatore, che aveva già subito una condanna a sette anni per favoreggiamento personale verso persone appartenenti a Cosa nostra e rivelazione di segreto istruttorio, verrà dunque liberato dagli arresti domiciliari, misura a cui era sottoposto da quasi sei mesi. Andranno invece a processo otto coimputati, uno col rito abbreviato. Come gup, sempre Marfa ha rinviato a giudizio sette coimputati di Cuffaro, che a differenza dell’ex presidente siciliano hanno optato per il rito ordinario. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta sanità in Sicilia, accolta la richiesta di patteggiamento di Cuffaro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cuffaro, richiesta di patteggiamento: 3 anni per l’inchiesta sanità?? Punti chiave Come influenzerà il patteggiamento la stabilità della giunta Schifani? Chi sono gli altri otto imputati coinvolti nell'inchiesta... Inchiesta sulla sanità siciliana, Cuffaro chiede il patteggiamento a tre anniABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta dell’ex governatore della Sicilia L’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, ha avanzato... Inchiesta sanità in Sicilia, accolta la richiesta di patteggiamento di CuffaroL’ex governatore sconterà tre anni ai servizi sociali. Rinviati a giudizio sette coimputati: a settembre l’inizio del processo. Un ottavo, che ha ottenuto il rito l’abbreviato, verrà giudicato a lugli ... lettera43.it Inchiesta su corruzione e sanità, Cuffaro chiede di patteggiare una pena di tre anni rainews.it/tgr/sicilia/ar…. x.com Inchiesta corruzione in sanità, Totò Cuffaro patteggia 3 anni: torna libero ma non potrà frequentare politiciL’ex governatore della Sicilia ha ottenuto di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità. Dovrà risarcire con 15 mila euro l'azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e ... quotidiano.net