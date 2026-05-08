Inchiesta sulla sanità siciliana Cuffaro chiede il patteggiamento a tre anni

Un ex governatore della Sicilia ha presentato una richiesta di patteggiamento a tre anni nel corso di un’inchiesta sulla sanità regionale. La decisione arriva dopo un’indagine che coinvolge diversi aspetti del settore sanitario nell’isola. La richiesta è stata presentata davanti al giudice, mentre proseguono le verifiche sulla gestione dei servizi e delle risorse pubbliche. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e accertamenti in corso.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta dell’ex governatore della Sicilia. L’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro, ha avanzato richiesta di patteggiamento a una pena di tre anni di reclusione nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo che riguarda presunti episodi di corruzione nella gestione della sanità siciliana. La proposta è stata accolta favorevolmente dai magistrati dell’accusa durante l’udienza preliminare davanti al giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere anche sulle richieste di rinvio a giudizio per gli altri imputati coinvolti nel procedimento. Le accuse al centro dell’inchiesta. Secondo...🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Inchiesta sulla sanità siciliana, Cuffaro chiede il patteggiamento a tre anni Notizie correlate Leggi anche: Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anni Mafia, massoneria e sanità: l’inchiesta sul manager vicino a Schifani “terremota” la politica siciliana. Il Gip: “Suscita sfiducia verso le istituzioni”Un sistema che crea “grave allarme sociale e suscita sfiducia verso l’operato delle istituzioni“, così scrive il giudice per le indagini preliminari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cuffaro, il cerchio magico, la sanità. Oggi si decide sul processo; All'Ars giurano i tre nuovi assessori regionali, ma Fratelli d'Italia torna a riflettere su Elvira Amata; Rimpasto, Schifani: Con questa squadra fino alle elezioni, su Elvira Amata sono stato garantista; Rimpasto giunta in Sicilia, Barbagallo Si tratta di occupazione delle poltrone. Inchiesta su appalti, nomine e sanità in Sicilia: Cuffaro chiede di patteggiare a 3 anniI pubblici ministeri hanno dato il loro consenso. Per ottenere il via libera definitivo al patteggiamento, Cuffaro dovrà però risarcire i danni, come previsto dalla legge ... gazzettadelsud.it Inchiesta sanità, Cuffaro chiede di patteggiare a tre anniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net L’inchiesta della Procura di Milano mette sotto la lente i rapporti tra dirigenti, arbitri e società sulle designazioni. Nel fascicolo compaiono le intercettazioni delle telefonate di Gianluca Rocchi e i contatti con figure vicine ai club e alla Lega Serie A: https://fanpa. - facebook.com facebook Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com