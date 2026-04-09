Trovato morto in casa ipotesi esalazioni di una stufa

Nella frazione Muciafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo, si è verificato un decesso nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile. La polizia ha aperto un’indagine e sta valutando come causa della morte le ipotesi di esalazioni provenienti da una stufa. Sul luogo sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche di rito.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 8 aprile, nella frazione Muciafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo. Un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita in casa, probabilmente a causa delle esalazioni di una stufa. La scoperta è avvenuta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, chiamati per un principio di incendio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, separato e solo in casa, si trovava a letto vicino alla stufetta da cui sarebbe partito il principio di incendio. Il fumo, favorito dalle finestre chiuse, avrebbe provocato l'intossicazione fatale mentre il 61enne dormiva. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto in casa, ipotesi esalazioni di una stufa Leggi anche: Anziano trovato morto in casa: “Ustionato dal fuoco della stufa” Uomo trovato morto in casa accanto alla stufa con ustioni sul corpo nella BergamascaUn uomo di 81 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua casa a Corna Imagna, nella Bergamasca. Temi più discussi: Anziano trovato morto in casa a Castello: arrestati la moglie e il figlio; Uomo trovato morto in casa, giallo nel Vicentino; Vicenza, uomo trovato morto in una pozza di sangue in casa a Monticello Conte Otto. Si indaga per omicidio; Trovato morto in casa nel giorno di Pasqua, viveva da solo in viale Sant’Angelo. Trovato morto in casa ad Arezzo, ipotesi esalazioni monossidoTragedia nel tardo pomeriggio di ieri in una abitazione di Arezzo, in località Muciafora, dove un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita, probabilmente a causa delle esalazioni di una stufa. (ANSA ... ansa.it Trovato morto in casa, ipotesi esalazioni di una stufaLa tragedia nella frazione Muiafora alla Chiassa, alle porte di Arezzo. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per un principio di incendio ... lanazione.it Trovato morto dentro un silos di alcol etilico. Ma per l’azienda non sarebbe un incidente sul lavoro. A Passons il caso dell’operaio 54enne Italo Carpi apre più domande che risposte. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa. Cosa è successo davvero - facebook.com facebook Operaio trovato morto in un silos, disposta autopsia x.com