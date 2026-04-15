Anziano trovato in una pozza di sangue fuori dalla casa di riposo l' allarme lanciato dai dipendenti Il 93enne era vicino alle scale d' emergenza

Nella serata di ieri, mercoledì 14 aprile, una scoperta scioccante ha coinvolto una casa di riposo a Gruaro. I dipendenti hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver trovato un anziano di 93 anni disteso in una pozza di sangue vicino alle scale d’emergenza della struttura. La scena si è presentata ai soccorritori appena arrivati, che hanno avviato le verifiche del caso.

GRUARO - Una scoperta drammatica ha scosso, nella serata di ieri, mercoledì 14 aprile, la comunità e il personale di una struttura residenziale per anziani a Gruaro. Verso le 20, il corpo senza vita di un ospite di 93 anni, identificato con le iniziali I.Z., è stato rinvenuto dal personale di turno nei pressi delle scale di emergenza esterne. Il ritrovamento L'allarme è scattato immediatamente quando i dipendenti della struttura hanno notato l'anziano a terra, in una pozza di sangue, in un'area adiacente alle uscite di sicurezza. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del novantatreenne.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anziano trovato in una pozza di sangue fuori dalla casa di riposo, l'allarme lanciato dai dipendenti. Il 93enne era vicino alle scale d'emergenza Tiziano Segato trovato morto in casa in una pozza di sangue: mistero sul decesso. L'allarme lanciato da un 30enne straniero, non si esclude l'omicidioMONTICELLO CONTE OTTO (VICENZA) - Giallo nell'hinterland nord di Vicenza, dove un uomo di 64 anni, Tiziano Segato, è stato trovato morto in casa la... Vicenza, 64enne trovato morto in casa in una pozza di sangue: fermato il coinquilino che ha dato l’allarmeIl Terribile rinvenimento nella mattinata di oggi a Cavazzale frazione del comune Vicentino di Monticello Conte Otto.