Incendio in zona San Siro a Milano le fiamme bruciano l' appartamento dell' ultimo piano | evacuata la palazzina

Questa mattina, un incendio si è sviluppato in una palazzina situata nel quartiere San Siro di Milano, causando l'evacuazione dell’intera struttura. Le fiamme sono divampate al quarto piano di un edificio residenziale in viale Mar Jonio, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza le persone. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Fiamme alte e fumo denso nella zona di San Siro a Milano. Un appartamento, all’ultimo piano della palazzina in viale Mar Jonio 9, è stato coinvolto in un incendio. All’alba tutti i residenti, decine di famiglie, sono stati evacuati. Sul posto: tre ambulanze e un’automedica, diverse squadre dei vigili del fuoco e agenti della polizia. Non risultano feriti. Resta da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio. Fiamme all’alba a San Siro Intorno alle 05:00 del mattino di martedì 21 aprile, un vasto incendio ha interessato l’ultimo piano di una palazzina residenziale. Le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo, ben visibile in tutto il quartiere di San Siro a Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio in zona San Siro a Milano, le fiamme bruciano l'appartamento dell'ultimo piano: evacuata la palazzina Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna Notizie correlate Incendio in un appartamento in zona Guadagna, fiamme all’ottavo pianoIntervento dei vigili del fuoco ieri sera poco prima delle 20 in via Caduti dell’8 luglio 1960. Roma, incendio all’Esquilino: appartamento in fiamme all’ultimo pianoPaura nella mattinata di oggi in via Carlo Cattaneo, al civico 22, dove intorno alle 11 è scoppiato un incendio in un appartamento situato all’ultimo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in strada; Incendio nella notte a San Siro, fiamme e fumo da un appartamento: evacuato un intero palazzo; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Maxi incendio negli edifici di una ditta di trasporti a Beinasco, nel Torinese. Incendio nella notte a San Siro, fiamme e fumo da un appartamento: evacuato un intero palazzoUn incendio è scoppiato all'alba, intorno alle 5 di questa mattina, martedì 21 aprile, in un appartamento al quinto e ultimo piano di un palazzo in viale Mar Jonio 9, nei pressi di piazzale Segesta, ... fanpage.it Inferno all'alba a San Siro: incendio brucia un appartamento, l'intero palazzo evacuato in stradaLe fiamme hanno avvolto l'ultimo piano di uno stabile in viale Mar Jonio: decine di persone svegliate dalle sirene e fatte evacuare d'urgenza ... milanotoday.it Un incendio all’alba in zona San Siro a Milano ha avvolto un appartamento all’ultimo piano, con una densa colonna di fumo visibile nel quartiere e l’evacuazione dell’intero palazzo. - facebook.com facebook 'Inter Club Night Out', a San Siro evento speciale per 350 soci. Presenti Marotta e D'Ambrosio x.com