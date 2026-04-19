Mamma e figli salvati tra le fiamme Incendio in casa | tre intossicati

Durante la notte tra venerdì e sabato, un incendio si è sviluppato in una casa al piano terra di una palazzina di due piani in via Alcide De Gasperi, nella zona di Paperini a Terranuova Bracciolini. Tre persone sono state intossicate e trasportate in ospedale, mentre una madre e i suoi figli sono riusciti a mettersi in salvo dalle fiamme. L'incendio sarebbe stato causato da una stufa elettrica mal funzionante.

Sarebbe stata una stufa elettrica mal funzionante a scatenare un incendio nel corso della notte tra venerdì e sabato in una palazzina composta da due edifici nella quale è andato a fuoco l’abitazione posta al piano terra in via Alcide De Gasperi, nella zona di Paperini a Terranuova Bracciolini. A finire intossicati dal fumo velocemente propagatosi all’interno della casa una famiglia di tre persone, composta dalla mamma di 52 anni e dai figli di 23 e 19 anni che all’arrivo dei sanitari, nella fattispecie l’ambulanza della Misericordia di Terranuova, pur essendo in discreto stato di salute, sono stati portati per tutti gli accertamenti del caso in codice 2 all’ospedale valdarnese della Gruccia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mamma e figli salvati tra le fiamme. Incendio in casa: tre intossicati Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra Notizie correlate Leggi anche: Incendio in una cascina abbandonata: salvati quattro clochard intrappolati tra le fiamme Leggi anche: Incendio in casa a Garbagnate, tre intossicati Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mamma e figli salvati tra le fiamme. Incendio in casa: tre intossicati; Giugliano-Incendio in un appartamento,salvati mamma e figlio di 5 anni; La ruota degli esposti di Rosario Salvati; La famiglia dal cuore grande di Yeman Crippa, il maratoneta italiano più veloce di tutti. Mamma e figli salvati tra le fiamme. Incendio in casa: tre intossicatiSarebbe stata una stufa elettrica mal funzionante a scatenare un incendio nel corso della notte tra venerdì e sabato in una palazzina composta da due edifici nella quale è andato a fuoco l’abitazione ... lanazione.it Paura nel Napoletano, rogo in un appartamento: salvati una mamma e il figlio di cinque anniL'incendio è divampato nella notte. I due sono ricoverati al Santobono per lievi ustioni, ma non sono in pericolo. Appartamento dichiarato inagibile ... affaritaliani.it "Torno a casa, inizio a vomitare nel letto, non riuscivo a parlare o a muovermi. Mia moglie, oggi ex, chiama il 118. ‘Ha bevuto, ora gli passerà', le rispondono. Continuo a peggiorare, a quel punto avvisa mia mamma che richiama subito i soccorsi. ‘Se non lo por - facebook.com facebook Mamma che invidioso che sei Pier. Fortuna che i tuoi compagnucc* hanno ancora una volta valorizzato Milano nella vostra bambagia. x.com