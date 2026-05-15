Incendio a Galzignano Terme anziano morto in casa forse per una scintilla dalla stufa | allarme dei familiari

Un incendio si è sviluppato in una abitazione a Galzignano Terme, provocando la morte di un uomo di 86 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla potrebbe essere partita dalla stufa presente nell’appartamento. I familiari, allarmati dal fumo e dal fiamme, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di spegnimento e le indagini sul'origine dell'incendio. La salma è stata recuperata e trasferita presso l’ospedale locale.

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