Incendio a Galzignano Terme anziano morto in casa forse per una scintilla dalla stufa | allarme dei familiari

Da virgilio.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato in una abitazione a Galzignano Terme, provocando la morte di un uomo di 86 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la scintilla potrebbe essere partita dalla stufa presente nell’appartamento. I familiari, allarmati dal fumo e dal fiamme, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per le operazioni di spegnimento e le indagini sul'origine dell'incendio. La salma è stata recuperata e trasferita presso l’ospedale locale.

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Tragedia all’alba nel Padovano. Un uomo di 86 anni è morto per un incendio divampato nella sua casa a Galzignano Terme. A lanciare l’allarme sono stati i familiari della vittima, che abitano poco lontano. In corso le indagini per chiarire le cause del rogo, l’ipotesi più probabile una scintilla generata durante l’accensione della stufa a legna. Anziano morto in casa per un incendio a Galzignano Terme L'allarme lanciato dai familiari Rogo forse partito da una scintilla della stufa Anziano morto in casa per un incendio a Galzignano Terme La tragedia si è verificata nelle prime ore di oggi, venerdì 15 maggio, a Galzignano Terme, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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