Incendi in pineta ridotta la pena all’operaio Colpevole in 14 casi su 50
Un operaio è stato condannato con una pena ridotta in relazione a 14 incendi su un totale di 50 che hanno interessato una pineta. Gli incendi sono avvenuti nel corso degli ultimi anni e sono ancora ricordati per la loro violenza e ricorrenza. La sentenza riguarda la responsabilità dell’uomo in alcuni di questi episodi, mentre per altri non sono state riscontrate prove sufficienti. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e le comunità locali per la gravità dei fatti.
Grosseto, 15 maggio 2026 – Sono stati incendi che rimangono tutt’oggi nella memoria collettiva per la loro drammaticità e per la loro frequenza. Fiamme, ben 50 episodi di roghi, che avvennero tutti tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia tra il 2016 e il 2017. Ieri, la Corte di Appello di Firenze ha sforbiciato la sentenza del tribunale di Grosseto che aveva condannato Maurizio Vicolini, operaio grossetano di 66 anni, a 9 anni, così come richiesto dal sostituto procuratore Salvatore Ferraro che aveva portato avanti le indagini insieme al nucleo dei carabinieri forestali della Procura. I giudici dell’Appello hanno accolto l’impostazione difensiva riformando la sentenza a 5 anni e 6 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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