Incendi in pineta ridotta la pena all’operaio Colpevole in 14 casi su 50

Un operaio è stato condannato con una pena ridotta in relazione a 14 incendi su un totale di 50 che hanno interessato una pineta. Gli incendi sono avvenuti nel corso degli ultimi anni e sono ancora ricordati per la loro violenza e ricorrenza. La sentenza riguarda la responsabilità dell’uomo in alcuni di questi episodi, mentre per altri non sono state riscontrate prove sufficienti. La vicenda ha suscitato attenzione tra le autorità e le comunità locali per la gravità dei fatti.

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