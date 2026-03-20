Epatite A a Napoli | 14 nuovi casi in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno

A Napoli sono stati segnalati 14 nuovi casi di epatite A, portando il totale dei pazienti ricoverati al Cotugno a 50. L’ospedale, specializzato in malattie infettive, accoglie attualmente i pazienti affetti dalla malattia. La situazione si sta evolvendo con numeri in aumento e il focus resta sull’ospedale come punto di riferimento per la cura e il monitoraggio.

Continua a crescere il numero dei contagi da epatite A nel capoluogo campano. Nella giornata di oggi si registrano 14 nuovi casi, mentre sono attualmente 50 i pazienti ricoverati nei reparti di degenza dell’ospedale Cotugno, punto di riferimento per le malattie infettive. Nonostante l’aumento dei casi, le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non destano particolare preoccupazione. Secondo quanto riferito dai sanitari, al momento non si registrano situazioni critiche. L’attenzione resta alta per monitorare l’evoluzione dei contagi e prevenire ulteriori diffusioni del virus sul territorio. I medici ricordano che l’epatite A si trasmette principalmente attraverso l’ingestione di cibo o acqua contaminati, oppure tramite mani non adeguatamente igienizzate. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Epatite A a Napoli: 14 nuovi casi, in totale 50 pazienti ricoverati al Cotugno Articoli correlati Leggi anche: Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno Napoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazientiNapoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazienti"> Un aumento improvviso e preoccupante dei casi di epatite A sta mettendo sotto... Altri aggiornamenti su Epatite A a Napoli 14 nuovi casi in... Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Allerta Epatite A a Napoli: boom di ricoveri al Cotugno, esperti preoccupati per l’anomalia stagionale; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A a Napoli, ospedali al collasso: 43 ricoverati al Cotugno. Il contagio da cozze e vongole: i sintomi e come proteggersi. Epatite A, le parole della Fimmg Napoli: «Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragili»I casi di contagio da epatite A a Napoli, non accennano a diminuire, ma è in questo contesto di facili allarmismi che i medici di medicina generale della Fimmg Napoli ... ilmattino.it Epatite A. Fimmg Napoli: Vaccini fondamentali, i medici di famiglia chiedono approvvigionamenti per proteggere i più fragiliIl nostro ruolo è duplice: da un lato intercettare precocemente eventuali casi sospetti, dall’altro mettere in campo tutte le azioni utili a contenere la diffusione del virus. quotidianosanita.it Epatite A, stretta nei Campi Flegrei: stop ai frutti di mare crudi nei locali Cresce l’allerta sanitaria nell’area flegrea e nell’hinterland a nord di Napoli. Su indicazione dell’ASL Napoli 2 Nord e alla luce dei dati diffusi dalla Regione Campania, diversi Comuni stan - facebook.com facebook Da gennaio a oggi registrati nel territorio dell'Asl Napoli 1 Centro 65 casi di epatite virale da virus A, con un incremento di 41 volte la media nell'ultimo triennio. Nas in ristoranti e mercatini #ANSA x.com