Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri di Fiastra
Oggi è stata aperta ufficialmente la nuova Caserma dei Carabinieri a Fiastra, un edificio che rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza locale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine. La struttura si trova in una zona considerata strategica per la tutela del territorio e sostituisce il precedente presidio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nella regione Marche. La realizzazione della caserma fa parte di un percorso di ricostruzione avviato dopo il terremoto del 2016.
FIASTRA - È stata inaugurata oggi la nuova Caserma dei Carabinieri di Fiastra, presidio strategico per la sicurezza del territorio e simbolo concreto del percorso di ricostruzione post-sisma 2016 nella regione Marche.L’opera, realizzata dall’Agenzia del Demanio in qualità di soggetto attuatore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Inaugurazione Caserma dei Carabinieri a Sant'Eufemia D'aspromonte
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