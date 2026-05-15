Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri di Fiastra

Oggi è stata aperta ufficialmente la nuova Caserma dei Carabinieri a Fiastra, un edificio che rappresenta un punto di riferimento per la sicurezza locale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di autorità e rappresentanti delle forze dell’ordine. La struttura si trova in una zona considerata strategica per la tutela del territorio e sostituisce il precedente presidio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nella regione Marche. La realizzazione della caserma fa parte di un percorso di ricostruzione avviato dopo il terremoto del 2016.

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