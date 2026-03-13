Ravello inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri

È stata inaugurata questa mattina la nuova caserma dei Carabinieri di Ravello, situata in via San Cosma. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, oltre a tanti cittadini e agli alunni dell'istituto comprensivo del paese. L'evento si è aperto sulle note della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania ed è stato accompagnato dall'omaggio del picchetto d'onore, che ha scandito il momento del taglio del nastro della nuova struttura destinata a rafforzare la presenza dell'Arma sul territorio. Nel suo intervento il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha sottolineato il forte legame tra la comunità e i Carabinieri: "La presenza di tanti cittadini e degli alunni del nostro istituto comprensivo testimonia il profondo legame esistente tra la popolazione e i carabinieri.