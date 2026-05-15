In viaggio sul regionale da incubo | 90 minuti di ritardo sporcizia e zanzare morte

Some travelers reported a frustrating journey on regional train 4106 traveling from Rome Termini to Arezzo, with a delay of 90 minutes. Passengers described the train as dirty, with dead mosquitoes visible inside. The train experienced significant delay, and the conditions inside were far from satisfactory. This incident was documented on the train route that runs towards Florence Santa Maria Novella, with reports coming from those on board during the trip on Thursday, May 14.

Ritardo pesante e condizioni igieniche tutt’altro che accettabili. È la segnalazione arrivata da alcuni viaggiatori a bordo del treno regionale 4106 diretto da Roma Termini ad Arezzo (destinazione finale Firenze Santa Maria Novella) che ieri giovedì 14 maggio nel corso del tragitto ha accumulato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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