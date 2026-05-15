Maria Chiara Giannetta ha affermato che nelle relazioni tra persone comuni non dovrebbe esserci diffamazione. Ha anche detto di non essere riconosciuta per strada e ha precisato che nessuno deve seguire obbligatoriamente le orme dei propri genitori o nonni. Nel frattempo, sono stati resi disponibili oggi i nuovi episodi del thriller “Rosa Elettrica”, la serie originale di Sky incentrata su una protagonista in fuga, con la stessa attrice protagonista. Gli episodi si possono vedere esclusivamente su Sky e in streaming su Now.

Il terzo e quarto episodio di “Rosa Elettrica”, il thriller on-the-run Sky Original con Maria Chiara Giannetta, sono disponibili da oggi, 15 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming su Now i nuovi episodi. Al centro della vicenda c’è Rosa, giovane agente del programma di protezione testimoni, a cui viene affidato il compito di scortare Cocìss, un baby boss della camorra che ha deciso di collaborare con la giustizia, interpretato dal co-protagonista Francesco Di Napoli. Quando la ragazza si accorge che qualcosa nell’operazione non quadra, decide di rompere la catena di comando e di fuggire insieme a lui. Da quel momento entrambi diventano obiettivi da eliminare, costretti ad attraversare l’Italia senza potersi fidare di nessuno, nemmeno delle stesse istituzioni che avrebbero dovuto proteggerli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In una relazione tra persone non famose non deve esserci sputtanamento. In strada non mi riconoscono. Non siamo pecore che devono fare necessariamente quello che hanno fatto i genitori o i nonni”: così Maria Chiara Giannetta

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