Ristoranti al posto dei negozi | in 10 anni l’Italia ne ha persi 86mila Ecco chi sopravvive

Negli ultimi dieci anni, il numero di negozi di vicinato in Italia è diminuito di oltre 86mila unità, un calo che non riguarda uniformemente tutte le aree del paese. Parallelamente, si registra un aumento di ristoranti e locali di ristorazione al posto di alcuni di questi esercizi commerciali, cambiamenti che evidenziano le trasformazioni nel settore commerciale e nelle abitudini di consumo. Alcune regioni risultano più colpite di altre da questa tendenza.

In soli dieci anni l’ Italia ha perso oltre 86mila negozi di vicinato. Una diminuzione che però non colpisce tutte le regioni allo stesso modo, anzi. Contrariamente all’immaginario comune, è il Sud a resistere meglio del Nord alla desertificazione commerciale. È quanto emerge dal primo Osservatorio sulla Reciprocità e il Commercio Locale presentato da Nomisma. A soffrire maggiormente sono i negozi legati alla cultura e allo svago, come le librerie e i negozi di musica, che registrano un calo del 28%. Calano anche quelli del tessile e abbigliamento, in diminuzione del 21,4 per cento. Mentre la ristorazione è l’unico settore che continua a crescere con +26,2% di unità locali e addetti in aumento addirittura del 69,4 per cento.🔗 Leggi su Open.online

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