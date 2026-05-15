In The Green Future lancia la Università–Impresa Masterclass per unire competenze e innovazione
In The Green Future ha avviato un nuovo programma chiamato Università–Impresa Masterclass, concepito per collegare università, formazione avanzata, ricerca applicata, aziende, territori e strumenti pubblici di supporto all’imprenditorialità. La iniziativa mira a creare un ponte tra il mondo accademico e quello produttivo, facilitando la collaborazione tra studenti, ricercatori e imprese, con l’obiettivo di sviluppare competenze innovative e sostenibili. La masterclass rappresenta un passo concreto nel favorire l’integrazione tra formazione e sviluppo economico.
Università–Impresa Masterclass è il programma promosso da In The Green Future per favorire il raccordo tra università, alta formazione, ricerca applicata, sistema produttivo, territori e strumenti pubblici di sostegno alla nuova imprenditorialità. Il programma nasce dalla consapevolezza che il capitale umano generato nei percorsi universitari e di alta formazione specialistica possa assumere un ruolo decisivo nei processi di sviluppo territoriale, job creation, innovazione applicata e valorizzazione del Made in Italy come modello culturale, produttivo, scientifico e tecnico. La finalità non è circoscritta alla presentazione di singole misure agevolative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Start Before You’re Ready: How to Build Your Green Career in University– Sarah Nyawira | GCC | TTU
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