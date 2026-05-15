In The Green Future lancia la Università–Impresa Masterclass per unire competenze e innovazione

In The Green Future ha avviato un nuovo programma chiamato Università–Impresa Masterclass, concepito per collegare università, formazione avanzata, ricerca applicata, aziende, territori e strumenti pubblici di supporto all’imprenditorialità. La iniziativa mira a creare un ponte tra il mondo accademico e quello produttivo, facilitando la collaborazione tra studenti, ricercatori e imprese, con l’obiettivo di sviluppare competenze innovative e sostenibili. La masterclass rappresenta un passo concreto nel favorire l’integrazione tra formazione e sviluppo economico.

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