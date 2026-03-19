Sabato alle 10 nella sala conferenze di Ance, in viale Monterosa, si svolge il convegno intitolato

Sabato alle 10 nella sala conferenze di Ance, in viale Monterosa, si terrà il convegno dal titolo ’Segni di Perdono. Arte e Memoria: Pace in Toscana’. L’iniziativa promossa dall’associazione Green Future Center Ets rappresenta uno degli appuntamenti inseriti nel progetto vincitore del bando della Festa della Toscana 2025, dedicato al tema ’Toscana: un ponte per la pace’, realizzato grazie alla compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Il convegno si colloca all’interno del progetto ’Green Art Maremma’, un percorso di rigenerazione urbana attraverso l’arte e la cultura. Green Art Maremma nasce con l’obiettivo di riqualificare un luogo frequentato quotidianamente da oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Convegno di ’Green Future Center’. Il perdono come ponte per la pace

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