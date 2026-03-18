Competenze digitali e innovazione | la Masterclass di Sannio Valley conquista l’Europa

Una masterclass dedicata alle competenze digitali e all’innovazione si terrà a Benevento sabato 28 marzo, nella sede di via Tiengo 15. L’evento, promosso da Sannio Valley, si svolgerà dalle 15 alle 18 e mira a promuovere l’inserimento del territorio nel panorama della formazione tecnologica europea. La sessione coinvolgerà professionisti ed esperti del settore.

Portare il Sannio nel cuore della formazione tecnologica europea. È l’obiettivo della seconda Masterclass di Sannio Valley, in programma sabato 28 marzo dalle 15 alle 18 nella sede di via Tiengo 15 a Benevento. L’iniziativa, dal titolo “Dal Commit al Cloud: CICD in pratica”, segna il secondo passo di un percorso strutturato per rafforzare le competenze avanzate nello sviluppo software e nelle tecnologie cloud, e gode del patrocinio di JA Europe e dell’ Università degli Studi del Sannio, oltre al collegamento con EU Code Week. Dopo il successo della prima edizione dedicata all’ecosistema Java, la Masterclass conferma la volontà di trasformare il territorio sannita in un laboratorio di innovazione digitale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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