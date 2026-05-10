Auto d’epoca nel Friuli | un viaggio tra memoria e solidarietà

Nel Friuli si svolge una manifestazione dedicata alle auto d’epoca, un evento che unisce passione e solidarietà. Durante il percorso, vengono toccati alcuni dei luoghi simbolo della ricostruzione della regione. Il ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti e dalle iniziative durante l’evento viene destinato a progetti di assistenza locale. La manifestazione coinvolge appassionati e cittadini in un’occasione di memoria e di supporto alle comunità colpite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali tappe del percorso toccano i luoghi simbolo della ricostruzione?. Come viene utilizzato il ricavato raccolto durante la manifestazione?. Perché questo raduno automobilistico è legato al cinquantenario del sisma?. Chi ha organizzato questo itinerario tra i comuni del cratere?.? In Breve Percorso tra Artegna, Gemona, Venzone, Alesso, Trasaghis, Osoppo e Buja.. Organizzazione curata da Marco Facini della Pro Artegna.. Ricavato integrale destinato a un'associazione benefica locale.. Commemorazione del cinquantenario del sisma del 1976.. In piazza Marnico ad Artegna, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha dato il via alla manifestazione Memorial 50° del Terremoto insieme al sindaco locale Alessandro Marangoni e all’organizzatore Marco Facini della Pro Artegna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auto d’epoca nel Friuli: un viaggio tra memoria e solidarietà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Treno d’epoca 2026: un viaggio tra stelle e bastioni in Friuli? Cosa sapere Il 10 maggio 2026 un treno d'epoca percorrerà Sacile, Gorizia e Gradisca d'Isonzo. Nel Salento il primo “Festival auto & moto d’epoca” tra passione e solidarietàSURBOLECCE – Domenica 12 aprile, presso l’area parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo Lecce, si terrà la prima edizione del “Festival... Argomenti più discussi: Raduno d’Auto a Torino: l’evento gratuito domenicale tra Ferrari, vetture d’epoca e gran ...; Milano-Portofino 2026, in Liguria la prestigiosa manifestazione che celebra le auto d'epoca; Lecce, il raduno d’auto d’epoca viene interrotto dalla polizia locale: prima lo sgombero, poi il chiarimento; Trieste torna indietro nel tempo: 90 anni di Topolino accendono il grande raduno delle auto storiche.