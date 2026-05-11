Giaveno in sella | torna la Valsangone Bike Adventure tra sport workshop e ciclismo d' epoca
A Giaveno si avvicina la seconda edizione della Valsangone Bike Adventure, in programma il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026. L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, si svolgerà nel territorio della Val Sangone e comprende attività di ciclismo, workshop e esposizioni di biciclette d’epoca. La manifestazione mira a promuovere il cicloturismo e coinvolge appassionati di diverse età e livelli di esperienza.
Giaveno si prepara a diventare la capitale del cicloturismo per un intero fine settimana. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, il comune della Val Sangone ospiterà la seconda edizione della Valsangone Bike Adventure, una manifestazione patrocinata dalla Città metropolitana di Torino che coniuga.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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