Giaveno in sella | torna la Valsangone Bike Adventure tra sport workshop e ciclismo d' epoca

A Giaveno si avvicina la seconda edizione della Valsangone Bike Adventure, in programma il fine settimana del 16 e 17 maggio 2026. L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, si svolgerà nel territorio della Val Sangone e comprende attività di ciclismo, workshop e esposizioni di biciclette d’epoca. La manifestazione mira a promuovere il cicloturismo e coinvolge appassionati di diverse età e livelli di esperienza.

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