Dal 14 maggio è nelle sale italiane il film “Il Principe della Follia”, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi. La pellicola è stata presentata in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione dedicata alle proiezioni speciali. In questa produzione recitano gli attori Alessandro Haber e Andrea Roncato. La storia è ambientata in un contesto che coinvolge i personaggi principali, senza ulteriori dettagli sulla trama.

ROMA – È in sala dal 14 maggio “Il Principe della Follia”, il nuovo film scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione ‘Proiezioni Speciali’. Un’opera potente e necessaria che mette al centro la fragilità umana e la dignità degli invisibili. Un film che non cerca scorciatoie e non fa sconti: “Il Principe della Follia” affronta con lucidità e senza compromessi il tema della malattia, della disabilità e dell’emarginazione, restituendo voce a chi troppo spesso resta invisibile. La storia si sviluppa nell’arco di una notte che si trasforma in un viaggio disturbante tra ricordi, rimorsi e verità nascoste. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In sala “Il Principe della Follia” con Alessandro Haber e Andrea Roncato

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