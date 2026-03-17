In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, Pamela D’Amico ha partecipato all’evento insieme a Andrea Roncato. La manifestazione si è svolta a Roma e ha visto la presenza di diverse personalità per ricordare le persone scomparse durante la pandemia. Sono stati letti i nomi delle vittime e sono stati condivisi momenti di riflessione pubblica.

ROMA – In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Covid-19, che si celebra mercoledì 18 marzo, il brano “Nonno Angelo” della cantautrice e conduttrice Pamela D’Amico, con la partecipazione speciale di Andrea Roncato, viene scelto dalle radio come canzone simbolo della ricorrenza dedicata al ricordo delle persone scomparse durante la pandemia. La giornata rappresenta un momento di riflessione e commemorazione a livello nazionale, volto a mantenere viva la memoria di quanto accaduto e a rendere omaggio a tutte le vittime e alle famiglie colpite dal Covid-19. “Nonno Angelo” è una canzone dedicata ai nonni e alla generazione che più duramente ha vissuto il periodo di isolamento e difficoltà durante la pandemia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Nonno Angelo”, Pamela D’Amico con Andrea Roncato per la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

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