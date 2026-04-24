Online il trailer de Il tempo è ancora nostro con Ascanio Pacelli e Andrea Roncato

È stato pubblicato online il trailer del film “Il tempo è ancora nostro”, interpretato da Ascanio Pacelli e Andrea Roncato. Il trailer è stato diffuso dopo la proiezione del film alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. La pellicola è ora disponibile per la visione sul web, offrendo uno sguardo alle scene e ai protagonisti. Nessuna data di uscita ufficiale è stata ancora comunicata.

ROMA – Dopo il passaggio all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva finalmente al cinema dal 7 maggio Il tempo è ancora nostro, esordio nel lungometraggio di Maurizio Matteo Merli, prodotto da Father & Son, che lo distribuisce anche, insieme a Aurumovie, in collaborazione con Tiger e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Interpretato da Ascanio Pacelli, Mirko Frezza, Miguel Gobbo Diaz, Viktorie Ignoto e Simone Sabani, con la partecipazione straordinaria di Andrea Roncato, il film, che ha già ricevuto numerosi premi a Festival Internazionali, mette al centro una storia di amicizia che attraversa il tempo, le differenze sociali e le cadute personali.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Online il trailer de “Il tempo è ancora nostro” con Ascanio Pacelli e Andrea Roncato Notizie correlate Ascanio Pacelli svela il lato oscuro del GF: “DegradanteAscanio Pacelli ha espresso un forte malcontento verso il formato del Grande Fratello Vip e l’esperienza come opinionista, criticando la gestione dei... Ascanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip, sul ruolo di opinionista svela: “È svilente”Ascanio Pacelli ha ricoperto il ruolo di opinionista durante l'ultima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Simona Ventura su Canale 5. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il tempo è ancora nostro, in esclusiva il trailer del film con Ascanio Pacelli; Cinema: online il trailer de Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo Merli. Il tempo è ancora nostro, in esclusiva il trailer del film con Ascanio PacelliIn esclusiva su Sky TG24 il trailer de Il tempo è ancora nostro, esordio alla regia di Maurizio Matteo Merli presentato alla Mostra di Venezia. Con Ascanio Pacelli, Mirko Frezza e Andrea Roncato, il f ... tg24.sky.it Cinema: online il trailer de Il tempo è ancora nostro di Maurizio Matteo MerliDopo il passaggio all’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva finalmente al cinema dal 7 maggio Il tempo è ancora nostro, esordio nel lungometraggio di Maurizio Matteo Merl ... politicamentecorretto.com Ascanio Pacelli ha commentato questa edizione del GF Vip e ha espresso le sue sensazioni. Reduce dall’esperienza come opinionista qualche nese fa nell’edizione nip di Simona Ventura, sulle pagine del settimanale Mio ha rilascisto un’intervista in cui ha d facebook