Le abitudini quotidiane influenzano la salute del cuore, con alcune fasce orarie considerate più favorevoli per l’attività fisica o il riposo. Studi indicano che le prime ore del mattino sono momenti in cui il rischio di infarto può aumentare, mentre l’attività serale e notturna potrebbe essere associata a determinati rischi. Le persone che tendono a svegliarsi presto o a restare attive fino a tardi spesso adottano orari diversi per il sonno e il movimento. La scelta di quando essere attivi può incidere sulla salute cardiovascolare, ma i dati disponibili si concentrano su queste correlazioni.

Il mondo sembra irrimediabilmente diviso in due: da una parte chi si sveglia presto e concentra le attività nelle prime ore del giorno, e dall'altra quelli che danno il meglio la sera e sono più inclini a fare tardi. Ma non è una semplice questione di pigrizia o forza di volontà: dipende dal cronotipo. Secondo la ricerca scientifica, soprattutto quando c'è da adattarsi a orari sociali molto mattinieri, il cronotipo serale può favorire un disallineamento col ritmo circadiano e creare uno scarto tra orologio biologico e ritmi sociali. Ciò può avere ripercussioni su sonno, alimentazione, attività fisica e, in generale, la salute cardiaca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In quali ore del giorno è meglio essere attivi per un cuore in salute

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ECCO PERCHÈ È MEGLIO FUMARE CHE STARE SEDUTO!

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