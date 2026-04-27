cuore in salute quali esami fare dopo i 60 anni

Con il passare degli anni, mantenere il cuore in buona salute richiede controlli regolari e specifici esami medici. Dopo i 60 anni, le persone sono invitate a sottoporsi a visite di controllo periodiche per monitorare lo stato cardiovascolare. Questi controlli includono spesso analisi del sangue, elettrocardiogramma e ecocardiogramma, strumenti fondamentali per valutare eventuali rischi o problemi legati alla salute del cuore.

Con l’avvento della terza fase della vita diventa sempre più importante abbracciare uno stile di vita sano, curato e che comprenda visite e controlli di routine. Il corpo inizia lentamente a invecchiare, il metabolismo rallenta, la massa muscolare si riduce come la densità delle ossa. Le stesse articolazioni risultano meno elastiche e anche il sistema cardiocircolatorio si avvia verso una fase di invecchiamento, con un minor afflusso di sangue al cervello. Il cuore, motore principale della vita, subisce a sua volta una serie di cambiamenti significativi. Le pareti tendono a ispessirsi e aumenta leggermente il volume, si segnala un aumento della pressione arteriosa e un irrigidimento delle arterie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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