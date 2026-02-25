Il dottor Gabriele Innocenti spiega che l’attività fisica migliora la circolazione, perché muoversi favorisce l’apporto di ossigeno ai polmoni e al resto del corpo. Una seduta di esercizi quotidiani può aiutare anche i reni a funzionare meglio, grazie al rafforzamento del flusso sanguigno. Innocenti sottolinea che questa semplice abitudine ha effetti concreti sulla salute generale e richiede solo pochi minuti al giorno.

Quattro chiacchiere con il dottor Gabriele Innocenti: Un segreto tecnico? " Muoversi porta ossigeno ai polmoni e, da lì, il sangue ossigenato arriva ovunque, persino ai reni. Se invece si sceglie uno sport acquatico, il corpo lavora ancora di più perché si muovono contemporaneamente sia le braccia che le gambe". Consigli su come mangiare? "Prima di allenarsi è meglio evitare latticini perché sono difficili da digerire, mentre i carboidrati sono perfetti perché sono “energia pronta all’uso”. Per chi ha il diabete è importante avere carboidrati a portata di mano se si abbassano gli zuccheri". Quanto conta l’ idratazione? "Bisogna bere prima, durante e dopo l’attività fisica perché sudando perdiamo liquidi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L’esercizio fisico influenza il cervello, non solo i muscoliUna recente scoperta rivela che l’attività fisica stimola il cervello, non solo i muscoli.

Hai i muscoli? Il tuo cervello è più ‘giovane’: lo studioAvere muscoli forti non significa trascurare il cervello.

Over 60 THIS 1-Minute Trick Restores Blood Flow Fast | Fix Numb Feet & Cold Legs Naturally

Argomenti discussi: Essere attivi aiuta il cuore, i muscoli e il cervello; Bonus figli attivi e confermati: elenco aggiornato di tutte le agevolazioni; Oroscopo Paolo Fox del 19 febbraio 2026: le previsioni; Codici Spin a Baddie Roblox Febbraio 2026.

Capaci, arte e socialità al Palazzo dei Normanni: l’iniziativa è un successo Oggi grande partecipazione a Palazzo dei Normanni per l’iniziativa Capaci di Essere Attivi: un momento significativo per promuovere l’invecchiamento attivo attraverso socialità, co - facebook.com facebook