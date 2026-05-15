In possesso di cocaina pura coppia in manette

Una coppia è stata arrestata a Meta di Sorrento dopo essere stata trovata in possesso di 107 grammi di cocaina pura. I carabinieri di Piano di Sorrento, che li avevano pedinati, hanno fermato gli uomini durante un controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. L'intervento si inserisce in un'operazione di contrasto al traffico di droga lungo la costiera sorrentina.

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