In possesso di cocaina pura coppia in manette
Una coppia è stata arrestata a Meta di Sorrento dopo essere stata trovata in possesso di 107 grammi di cocaina pura. I carabinieri di Piano di Sorrento, che li avevano pedinati, hanno fermato gli uomini durante un controllo. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti. L'intervento si inserisce in un'operazione di contrasto al traffico di droga lungo la costiera sorrentina.
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In possesso di cocaina pura, coppia in manette. Sottoposti a controllo a controllo dai carabinieri a Meta di Sorrento #ANSA x.com
In possesso di cocaina pura, coppia in manetteTrasportava 107 grammi di cocaina pura la coppia sottoposta a controlli a Meta di Sorrento, sulla costiera sorrentina, da parte dei carabinieri di Piano di Sorrento, che li stavano pedinando. (ANSA) ... ansa.it
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