Avella AV – Sorpreso in possesso di cocaina e hashish | 30enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 30 anni di Sirignano è stato arrestato dai Carabinieri di Avella mentre era in possesso di cocaina, hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Durante un controllo, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti e strumenti correlati. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Spaccio di droga ad Avella: arrestato dai Carabinieri un 30enne di Sirignano con cocaina, hashish e materiale per il confezionamento delle dosi.. Prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 30enne di Sirignano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati nella notte ad Avella, dove una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un ordinario servizio di controllo del territorio, ha intimato l’“ Alt ” al conducente di un’autovettura in transito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Avella (AV) – Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina, arrestato Lipari, 27enne fermato con hashish e cocaina nel marsupio: arrestato dai carabinieriI militari della Compagnia di Milazzo scoprono oltre 300 grammi di droga e strumenti per lo spaccio, giovane ai domiciliari Un controllo di routine... Una raccolta di contenuti su Avella AV Sorpreso in possesso di... Discussioni sull' argomento Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieri; Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieri; San Giorgio a Cremano – Portici: garage, ufficio di consulenza o mini market? Carabinieri arrestano 17enne per spaccio. Tagliava la droga con la loyalty card della libreria. Sorpreso in possesso di cocaina e hashish: 30enne arrestato dai carabinieriI fatti si sono verificati in Irpinia ad Avella ... msn.com I fatti si sono verificati in Irpinia ad Avella #Avella - facebook.com facebook #avella, #rifugio abusivo di #cani: dieci animali liberati x.com