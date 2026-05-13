Trovati in possesso di droga marito e moglie in manette | indagini in corso a Orria

A Orria, un uomo e una donna sono stati arrestati con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. La polizia ha trovato droga in loro possesso e li ha portati in carcere su ordine dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli della vicenda. La scoperta ha portato all'arresto della coppia, che ora si trova agli arresti domiciliari.

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Una coppia è stata arrestata a Orria con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. I due coniugi sono stati portati in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.L'arrestoI carabinieri hanno perquisito l'abitazione, l'automobile e il ricovero degli animali della coppia, che gestiva.🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fermati due spacciatori trovati in possesso di droga e contantiArezzo, 4 marzo 2026 – Due arresti da parte delle volanti della Polizia di Stato: fermata l'attività di due spacciatori trovati in possesso di droga... Cesate, armi e droga trovati in casa: finisce in manette un 56enneIn un contesto economico sempre più complesso e regolamentato, la sicurezza sul lavoro non rappresenta… Per la febbre nei bambini, al Policlinico di... Temi più discussi: La Polizia di Stato arresta 3 cittadini albanesi trovati in zona Padova est, in possesso di oltre 2 chilogrammi di cocaina. - Polizia di Stato; Sassari, trovati in possesso di eroina aggrediscono i carabinieri: due arresti; Fermato all’uscita da scuola viene trovato in possesso di 75 grammi di cocaina: minore arrestato dalla Squadra Mobile; Ottavia: Carabinieri arrestano due cittadini albanesi trovati in possesso di numerose dosi di droga e ingente contante. Sassari, trovati in possesso di eroina aggrediscono i carabinieri: due arresti x.com Qual è quella 'tassa invisibile' o quel costo assurdo della vita in Italia che vi manda letteralmente fuori di testa? - reddit.com reddit Fermati due spacciatori trovati in possesso di droga e contantiArezzo, 4 marzo 2026 – Due arresti da parte delle volanti della Polizia di Stato: fermata l'attività di due spacciatori trovati in possesso di droga e contanti. Nei giorni scorsi e nell'ambito ... lanazione.it Trovati in possesso di hashish e viagra, due 20enni sanzionati dalla polizia localeSan Lazzaro (Bologna), 10 marzo 2026 - Due ragazzi di 20 anni sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e una trentina di pasticche di viagra e per questo motivo hanno ricevuto una ... ilrestodelcarlino.it