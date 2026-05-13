Trovati in possesso di droga marito e moglie in manette | indagini in corso a Orria
A Orria, un uomo e una donna sono stati arrestati con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. La polizia ha trovato droga in loro possesso e li ha portati in carcere su ordine dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli della vicenda. La scoperta ha portato all'arresto della coppia, che ora si trova agli arresti domiciliari.
Una coppia è stata arrestata a Orria con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. I due coniugi sono stati portati in carcere su disposizione dell'autorità giudiziaria.L'arrestoI carabinieri hanno perquisito l'abitazione, l'automobile e il ricovero degli animali della coppia, che gestiva.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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