In una giornata di pioggia e lacrime, centinaia di persone si sono radunate in piazza per chiedere giustizia nel caso di Bakary, vittima di un episodio di razzismo. La manifestazione si è svolta con cartelli e slogan contro ogni forma di discriminazione e violenza. Tra i partecipanti, alcuni hanno ricordato l’importanza di rispettare i diritti umani, mentre altri hanno espresso dolore per quanto accaduto. La piazza ha mostrato compattezza nel condannare l’accaduto, con un forte richiamo alla tutela della convivenza civile.

È anche una storia di coincidenze, questa. C’è quella della fontana, la Rosa dei venti, l’immagine che Bakary aveva scelto solo qualche giorno fa per il suo profilo social. E proprio davanti a una fontana - quella di città vecchia, però - si consumerà la tragedia all’alba di un sabato. E poi c’è la coincidenza della pioggia: ieri alla manifestazione, appena si è aperto il microfono ed è stato fatto il nome del bracciante, dal cielo si sono riversate centinaia di gocce. Centinaia come le persone che erano in piazza Fontana e hanno voluto onorare Bakary Sako. Per dire no al razzismo, alla criminalità. Per far vedere un’altra faccia di Taranto che ha risposto presente. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - In piazza per Bakary tra le lacrime e la pioggia. La città dice no al razzismo: «Giustizia, non vendetta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Omicidio in Città Vecchia: «Bakary ucciso senza motivo». Amici in lacrime, choc in città

Leggi anche: Dopo il delitto Bakary Sako la città vecchia di Taranto si interroga: le parole di Don Emanuele Ferro tra vergogna e responsabilità

Oggi Taranto ha alzato la voce per ricordare Bakary Sacko. Centinaia, migliaia di persone sono scese in piazza per dimostrare solidarietà, per dissociarsi con forza da quell’omicidio terribile che continua a ferire la coscienza di tutti. Non era solo una manifesta x.com

Delitto Bakary: i fiori, i silenzi, i dubbi. Tra i vicoli dell’Isola il dolore resta addossoCi sono i fiori davanti a quel maledetto pezzetto di piazza Fontana. Anche dei pensieri e dei biglietti per Bakary lasciati dai bambini della scuola di città vecchia. E poi ... quotidianodipuglia.it

Omicidio in piazza, fermato il sesto giovane per l'omicidio di Bakary: il video dell'aggressioneIn trappola anche il sesto uomo del branco che ha aggredito e ucciso il 35enne Bakari Sako, assassinato con tre fendenti al corpo in piazza Fontana ... msn.com