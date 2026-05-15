In ognuno di noi c' è lo stupro bufera sulla frase a Porta a Porta della giornalista Concita Borrelli

Durante una puntata di Porta a Porta, una giornalista ha pronunciato una frase controversa, affermando che “se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, c'è lo stupro”. La dichiarazione ha suscitato reazioni e critiche sui social e tra gli spettatori, portando a un acceso dibattito sulla scelta delle parole e sulla responsabilità nel linguaggio pubblico. La frase ha generato discussioni sulla sensibilità riguardo al tema della violenza sessuale e alla comunicazione mediatica.

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« Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro ». Fanno discutere le parole pronunciate ieri a Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che, nel blocco relativo a Garlasco, ha provocato subito una presa di distanza da parte della giallista Elisabetta Cametti, che era in collegamento. «Diciamo una cosa dura, però secondo me molto realistica, non vera perché io non dico le cose vere, ma secondo me molto realistica - ha detto Borrelli -. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro. C'è che qualcuno ti prende e tu prendi qualcuno, nella testa, nei sogni, nell’immaginazione, ce l’abbiamo tutti e qui non si tratta di essere santi, bigotti o assassini». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "In ognuno di noi c'è lo stupro", bufera sulla frase a Porta a Porta della giornalista Concita Borrelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Ognuno di noi sogna lo stupro". Bufera sulla frase della giornalista a Porta a PortaÈ polemica dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 ieri sera, durante un confronto tra gli... Frase shock di Concita Borrelli a Porta a Porta: “Ognuno di noi sogna lo stupro”E’ polemica sui social dopo la frase pronunciata dalla giornalista e autrice tv Concita Borrelli a Porta a Porta su Rai1 giovedì sera, durante un... Buongiorno… ognuno di noi porta dentro una storia che pulsa, una pagina ancora da riempire, un libro che non ha mai davvero una fine… Si chiama vita… e ogni mattina torna a sfiorarci la pelle, chiedendoci di continuare a scriverla con desiderio e pres x.com Nella sfera sessuale di ognuno di noi c'è lo stupro, c'è nei nostri sogni, la frase della giornalista Concita Borrelli a Porta a PortaÈ polemica dopo l'intervento della giornalista e autrice televisiva Concita Borrelli durante la trasmissione Porta a Porta su Rai1, nel corso di un dibattito sul caso del delitto di Garlasco e sul p ... video.corriere.it 'In ognuno di noi c'è lo stupro', bufera sulla frase a Porta a PortaSe entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, dico una cosa terribile, forte, c'è lo stupro. Fanno discutere le parole pronunciate ieri a Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che, ... ansa.it Quindi la Skeleton Key manifesta un lucchetto convenzionale ogni volta che viene premuta contro una porta di qualsiasi tipo o qualcosa del genere? reddit