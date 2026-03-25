In monopattino con la ketamina pusher arrestato

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Spezia hanno arrestato un uomo che stava usando un monopattino mentre trasportava una quantità di ketamina destinata allo spaccio. L'operazione si è conclusa con il fermo dell'individuo, che è stato portato in caserma per le verifiche del caso. L'intervento si inserisce in un'azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia coordinati dal capitano Valter Calandri impegnati nel monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle zone “calde“ maggiormente frequentate dagli spacciatori, lo hanno visto transitare a bordo del monopattino in via Fiume e si sono insospettiti. Dopo averlo fermato poco distante per un controllo il giovane spezzino di 23 anni si è innervosito e prima di fornire le proprie generalità ha tentato di disfarsi di una confezione lanciandola poco distante. Ma i militari si sono accorti del rapido gesto recuperando il sacchetto di cellophane contenente 16 grammi di droga sintetica del tipo ketamina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In monopattino con la ketamina pusher arrestato Articoli correlati Con la droga in monopattino: pusher finisce in manetteSasso Marconi (Bologna), 16 febbraio 2026 - Un uomo di 24 anni è stato arrestato, nelle vicinanze della stazione di Borgonuovo, dai carabinieri del... Fugge in monopattino con la droga: arrestato un trentenneDurante un controllo nell’area del Parco delle Cascine, in piazza Vittorio Veneto, i militari hanno notato due persone nei pressi di un chiosco che... Aggiornamenti e notizie su In monopattino con la ketamina pusher... Argomenti discussi: In monopattino con la ketamina pusher arrestato; Sul monopattino con la ketamina, in casa i carabinieri trovano anche hashish e marijuana. Sul monopattino con la ketamina, in casa i carabinieri trovano anche hashish e marijuanaSul monopattino con la ketamina, in casa i carabinieri trovano anche hashish e marijuana ... msn.com