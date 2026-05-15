In manette pusher di paese | in casa aveva cocaina per 3.500 euro
Durante un normale controllo a Monticelli Brusati, un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della sua vettura. Durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati trovati quantitativi di cocaina per un valore di circa 3.500 euro. L’uomo è stato immediatamente arrestato e accompagnato in caserma. L’operazione si è svolta senza incidenti e si inserisce in una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.
Ha incrociato casualmente una pattuglia dei carabinieri a Monticelli Brusati. I militari della stazione di Passirano erano impegnati in un normale servizio di controllo, mentre lui era alla guida della propria auto. A bordo del veicolo, oltre ai documenti e agli effetti personali, nascondeva però. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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