In manette pusher di paese | in casa aveva cocaina per 3.500 euro

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo a Monticelli Brusati, un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida della sua vettura. Durante la perquisizione dell’abitazione, sono stati trovati quantitativi di cocaina per un valore di circa 3.500 euro. L’uomo è stato immediatamente arrestato e accompagnato in caserma. L’operazione si è svolta senza incidenti e si inserisce in una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

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Ha incrociato casualmente una pattuglia dei carabinieri a Monticelli Brusati. I militari della stazione di Passirano erano impegnati in un normale servizio di controllo, mentre lui era alla guida della propria auto. A bordo del veicolo, oltre ai documenti e agli effetti personali, nascondeva però. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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