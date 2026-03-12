Durante un controllo in aeroporto, gli agenti hanno scoperto una valigia contenente più di 2000 formiche “regine” nascoste all’interno. La polizia ha riferito che si tratta di un traffico organizzato di insetti, utilizzati come animali domestici. La scoperta ha portato all’arresto di alcune persone coinvolte in questa rete di contrabbando. La vicenda si aggiunge ai numerosi episodi di ritrovamenti insoliti nei controlli aeroportuali.

Se avete visto il programma televisivo Airport Security, saprete che negli aeroporti possono capitare ritrovamenti incredibili, dalla droga agli oggetti più assurdi. Ma Zhang Kequn, cittadino cinese, ha portato il concetto di insolito a un livello tutto suo: all’aeroporto internazionale Jomo Kenyatta di Nairobi, è stato arrestato dopo essere stato fermato con oltre 2000 formiche “regine” nel bagaglio, destinate alla Cina. Un traffico tanto insolito quanto illegale. L’uomo non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali, ma gli investigatori ritengono che possa essere collegato a una rete di traffico di formiche smantellata lo scorso anno in Kenya. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nascondeva oltre oltre 2000 formiche “regine” in valigia: l’incredibile scoperta ai controlli in aeroporto. La polizia: “C’è una rete di trafficanti di questi insetti usati come animali domestici”

Dopo il caso eclatante dei trafficanti di formiche in Kenya gli scienziati lanciano l'allarme: "Proteggiamo gli insetti"

